Pietro torna a casa dopo l'arresto sulla Flotilla | Trattamento di Israele disumano sentivamo le bombe su Gaza
“I militari venivano in tenuta antisommossa con i fucili puntati contro le nostre teste, minacciandoci di lasciare i cani liberi in cella", il racconto di Pietro, tornato in Italia dopo quattro giorni di detenzione in Israele a seguito dell'abbordaggio da parte dell'Idf a bordo della Global Sumud Flotilla. 🔗 Leggi su Fanpage.it
