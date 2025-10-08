Pietro torna a casa dopo l'arresto sulla Flotilla | Trattamento di Israele disumano sentivamo le bombe su Gaza

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“I militari venivano in tenuta antisommossa con i fucili puntati contro le nostre teste, minacciandoci di lasciare i cani liberi in cella", il racconto di Pietro, tornato in Italia dopo quattro giorni di detenzione in Israele a seguito dell'abbordaggio da parte dell'Idf a bordo della Global Sumud Flotilla. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pietro - torna

Tale e Quale Show 2025, Carlo Conti annuncia il cast: torna Carmen Di Pietro

A Castel San Pietro torna il Teodorico Summer Fest

Leone fa rima con tradizione: nella basilica di San Pietro torna la messa in latino (dopo anni di sospensione)

pietro torna casa dopoPietro torna a casa dopo l’arresto sulla Flotilla: “Trattamento di Israele disumano, sentivamo le bombe su Gaza” - “I militari venivano in tenuta antisommossa con i fucili puntati contro le nostre teste, minacciandoci di lasciare i cani liberi in cella", il racconto ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Pietro Torna Casa Dopo