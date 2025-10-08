Pietralata la Regione stanzia 6 milioni di euro per completare la costruzione del Rome Technopole

Si tratta del tassello forse più importante per la trasformazione di Pietralata. Parliamo del nuovo Rome Technopole, il polo di ricerca che, con i suoi 110 milioni di euro, rappresenta il progetto capofila del Pnrr nel Lazio. Oggi, mercoledì 8 ottobre, presso il WEGIL in Largo Ascianghi 5 a Roma. 🔗 Leggi su Romatoday.it

