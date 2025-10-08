Pietralata la Regione stanzia 6 milioni di euro per completare la costruzione del Rome Technopole
Si tratta del tassello forse più importante per la trasformazione di Pietralata. Parliamo del nuovo Rome Technopole, il polo di ricerca che, con i suoi 110 milioni di euro, rappresenta il progetto capofila del Pnrr nel Lazio. Oggi, mercoledì 8 ottobre, presso il WEGIL in Largo Ascianghi 5 a Roma. 🔗 Leggi su Romatoday.it
"Lo stadio della Roma è sulla buona strada, ma trovo surreale si blocchi un iter come quello per un boschetto di piante spontanee..." Ecco le parole di Ezio Simonelli (presidente della Lega Serie A) sulla nuova casa dei giallorossi a Pietralata - facebook.com Vai su Facebook
Dalla Regione Lazio 6 milioni di euro per completare il Rome Technopole. Il progetto del nuovo hub dell’innovazione - 400 mq, prevede laboratori di ricerca, spazi multimediali per la didattica, aree per il trasferimento tecnol ... Come scrive startupitalia.eu
