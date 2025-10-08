Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sposano? La foto della presunta proposta

8 ott 2025

Il 35enne di Maratea, durante la festa di battesimo del figlio Kian, si è inginocchiato di fronte alla compagna, la conduttrice 32enne. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sposano? La foto della "presunta" proposta

