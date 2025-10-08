Piedi sani e postura corretta | podologia e prevenzione in Smart Clinic

La salute del piede è spesso sottovalutata, ma riveste un ruolo chiave nell’equilibrio posturale e nella qualità della vita. Ne parliamo con il Dott. Andrea Turconi, podologo presso Smart Clinic Le Due Torri, che da anni si dedica alla cura e alla prevenzione delle patologie podaliche, con un approccio personalizzato e innovativo. Il Dott. Turconi ci aiuta a comprendere quando è il momento giusto per rivolgersi a un podologo, quali sono le problematiche più frequenti e come la tecnologia può fare la differenza anche in ambito podologico. Dottor Turconi, quanto è importante la prevenzione in podologia?. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

