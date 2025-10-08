Piccolo Teatro Impertinente il programma della stagione 2025 2026 per famiglie
Il Piccolo Teatro Impertinente è pronto a partire con il cartellone della nuova stagione di teatro famiglia '25'26 intitolata ‘Sbalzi di rumore’, curata da Asia Correra e Mario Mignogna. La stagione si articola in sei appuntamenti pensati per coinvolgere attivamente genitori e figli in un. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: piccolo - teatro
Sotto le stelle del cinema 2025, le proiezione all’aperto del weekend al Piccolo teatro
Monte Castello di Vibio, il teatro più piccolo del mondo protagonista su Rete4
Manocalzati, si vola con il “Piccolo Principe”: mongolfiere, teatro e magia sotto le stelle
La Circoscrizione 2 informa che il Piccolo Teatro Comico propone nuovamente per l' anno 2025/26 la Rassegna Teatrale "Punti di vista" La stagione teatrale di quest'anno è declinata sulla parola " ARMONIE" L'armonia è raggiungibile: ci vuole tan - facebook.com Vai su Facebook
#FrancoBranciaroli torna al Piccolo per vestire i panni dell’avaro e dispotico protagonista della celebre commedia di #CarloGoldoni: uno dei ruoli più amati dal pubblico e dagli attori, fin dal debutto del 1762. "Sior Todero brontolon" 11 - 19 ottobre | Teatro Stre - X Vai su X
FAMIGLIE Foggia: al via la stagione per famiglie della ‘Piccola Compagnia Impertinente’ - La nuova stagione teatrale per famiglie propone uno spettacolo- Da statoquotidiano.it
Il Piccolo di Milano porta il teatro Fuori porta - Il Piccolo teatro esce dalle sue sedi storiche e con la seconda edizione della rassegna 'Teatro Fuori Porta', realizzata con il contributo di Regione Lombardia, dal 2 ottobre al 9 dicembre realizza 60 ... msn.com scrive