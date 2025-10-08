Piazzole per famiglie sinti Il comitato di quartiere | Si cancella l’unico verde
"Una decisione assunta senza interpellare i cittadini". Subito dopo l’approvazione della variazione di bilancio per consentire il trasferimento di 15 famiglie sinti da piazzale Europa a via AschieriSaragat, i rappresentanti del comitato di quartiere zona artigianale Pavia est sono andati nel boschetto per mostrare l’ ecosistema che l’insediamento rischia di cancellare. "Nella zona non ci sono parchi gioco – hanno detto i residenti – nel tempo libero le famiglie frequentano il boschetto dove ci sono alberi ben tenuti e animali che sono pronti per il letargo e smetteranno di esistere. Si vuole cancellare l’unico polmone verde che ci difende dalle logistiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Tutto era iniziato in modo pacifico. In piazzale Cadorna i manifestanti hanno sfilato sotto la pioggia battente. Tra loro studenti universitari, pendolari, un paio di famiglie con bambini, giovani e anziani. Poi la situazione è degenerata davanti alla stazione Central - facebook.com Vai su Facebook
Sinti a Pavia Est, Moggi dice no: frizioni in maggioranza sul nuovo campo sinti - Spaccatura in giunta sul tema del trasferimento di 40 Sinti dall’insediamento di piazzale Europa a un nuovo campo su un’area comunale nella zona di via Saragat. Segnala laprovinciapavese.gelocal.it