"Una decisione assunta senza interpellare i cittadini". Subito dopo l’approvazione della variazione di bilancio per consentire il trasferimento di 15 famiglie sinti da piazzale Europa a via AschieriSaragat, i rappresentanti del comitato di quartiere zona artigianale Pavia est sono andati nel boschetto per mostrare l’ ecosistema che l’insediamento rischia di cancellare. "Nella zona non ci sono parchi gioco – hanno detto i residenti – nel tempo libero le famiglie frequentano il boschetto dove ci sono alberi ben tenuti e animali che sono pronti per il letargo e smetteranno di esistere. Si vuole cancellare l’unico polmone verde che ci difende dalle logistiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Piazzole per famiglie sinti. Il comitato di quartiere: "Si cancella l’unico verde"