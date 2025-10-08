Piase Festival - Villa Bartolomea

Veronasera.it | 8 ott 2025

il 12 ottobre 2025PIASE ACTIVE h. 9-12.30Pedalata tra il vuoto delle valli e l'eco dei briganti, a cura di Fam. Salvatore, Pro Loco Villa Bartolomea, Trattoria Bellinazzo, Az. Agricola San Bonifacio ed Ecomuseo Aquae Planae. Una pedalata che intreccia natura e. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: piase - festival

