Piase Festival - Villa Bartolomea
il 12 ottobre 2025PIASE ACTIVE h. 9-12.30Pedalata tra il vuoto delle valli e l'eco dei briganti, a cura di Fam. Salvatore, Pro Loco Villa Bartolomea, Trattoria Bellinazzo, Az. Agricola San Bonifacio ed Ecomuseo Aquae Planae. Una pedalata che intreccia natura e. 🔗 Leggi su Veronasera.it
In questa notizia si parla di: piase - festival
Sabato 4 ottobre, a Roverchiara, Piase Festival organizza un pomeriggio tra natura, memoria e fantasia con “Bertoldo alla ricerca dell’albero giusto” Di: Liliana Ghellere - facebook.com Vai su Facebook
PIASE FESTIVAL Oggi in trasferta all'oasi del Feniletto in occasione dell'evento dedicato a questo territorio. Il pubblico ha sperimentato l'esperienza di entrare in un villaggio palafitticolo con l'ausilio della realtà virtuale dei nostri visori "Antiche Tracce". @MiC_I - X Vai su X
Piase Festival 2025 - Palù - L'intermodalità del fiume Bussè: canoa e bicicletta per scoprire il territorio, a cura di Canoa Club Legnago ed Ecomuseo Aquae Planae. Scrive veronasera.it
Piase Festival 2025 - Zevio - 30 Ho camminato al passo con l'Adige, a cura di allievi del corso intermedio e avanzato ... Lo riporta veronasera.it