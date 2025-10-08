Piase Festival - Terrazzo
l'11 ottobre 2025.PIASE TALK h. 15.30-18.30Foglie e flussi: creazioni tessili al cuore del paesaggio, a cura di Associazione Ad Maiora. Un laboratorio creativo che intreccia natura, arte e condivisione.PIASE ACTIVE h. 16:30-18:30Orienteering in vigneto, a cura di Cantina. 🔗 Leggi su Veronasera.it
In questa notizia si parla di: piase - festival
Sabato 4 ottobre, a Roverchiara, Piase Festival organizza un pomeriggio tra natura, memoria e fantasia con “Bertoldo alla ricerca dell’albero giusto” Di: Liliana Ghellere - facebook.com Vai su Facebook
PIASE FESTIVAL Oggi in trasferta all'oasi del Feniletto in occasione dell'evento dedicato a questo territorio. Il pubblico ha sperimentato l'esperienza di entrare in un villaggio palafitticolo con l'ausilio della realtà virtuale dei nostri visori "Antiche Tracce". @MiC_I - X Vai su X
Piase Festival - Salizzole - Biciclettata di 20,8 km tra campagne, castelli, ville e testimonianze storiche, con partenza e arrivo al Castello di Salizzole, uno dei luoghi simbolo della Pianura Veronese. Come scrive veronasera.it
Piase Show: prima estemporanea Piase Art - Parte sabato 14 settembre, a Villa Gobetti di San Pietro di Morubio, la seconda edizione di Piase Festival, l’evento itinerante che mira a valorizzare la Pianura Veronese. Segnala veronasera.it