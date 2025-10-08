Piase Festival - Castagnaro

Veronasera.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

il 10 ottobre 2025.PIASE ACTIVE h. 16.30-18.30La rosta, traccia dei veneziani e della bonifica della Pianura, a cura di Pro Loco Castagnaro ed Ecomuseo Aquae Planae. Un’esperienza di orienteering che condurrà alla scoperta di uno degli elementi più significativi del. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: piase - festival

Piase Festival - Minerbe

Piase Festival - Roverchiara

Piase Festival - Legnago

Piase Festival - San Giovanni Lupatoto - Un’esperienza laboratoriale per conoscere la vita, le opere e le tecniche utilizzate dall’artista Carlo Zinelli. Segnala veronasera.it

Piase Show: prima estemporanea Piase Art - Parte sabato 14 settembre, a Villa Gobetti di San Pietro di Morubio, la seconda edizione di Piase Festival, l’evento itinerante che mira a valorizzare la Pianura Veronese. Riporta veronasera.it

Cerca Video su questo argomento: Piase Festival Castagnaro