Piantedosi sui cortei | Alcuni sono stati strumentalizzati serve maggiore sicurezza

Anche di fronte agli scontri e alle tensioni che si sono sviluppati, Piantedosi ha specificato che potrà essere solamente l'autorità giudiziaria ad accertare se esiste "una regia dietro ai disordini verificatisi nei giorni scorsi". Anche alla luce di questa possibilità, le strutture specialistiche del ministero dell'Interno sono costantemente impegnate nelle attività di analisi e di prevenzione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Piantedosi sui cortei: “Alcuni sono stati strumentalizzati, serve maggiore sicurezza”

In questa notizia si parla di: piantedosi - cortei

Cortei Gaza, la galassia dei violenti: i figli degli immigrati reclutati dagli anarchici. Piantedosi: «Attacco alla Polizia»

Cortei Pro Pal, 76 poliziotti feriti. Mattarella: “Solidarietà ad agenti”. Piantedosi: “Responsabilità anche degli organizzatori”. Pisani: “Violenti vanno isolati”

Le preoccupazioni di Piantedosi per i cortei pro Gaza, l'asse con Mattarella. Ciriani: "E se ci scappa il morto?"

Il ministro Piantedosi al question time: 'Valutiamo misure per migliorare la sicurezza dei cortei. Regia unica dietro gli scontri? Lo accerteranno i giudici. In fortissimo aumento gli atti di antisemitismo' #ANSA - X Vai su X

Lo Sciopero generale per Gaza raduna decine di migliaia di persone, tra cori, cortei e blocchi improvvisi in diverse città. Crosetto critica azioni che “non aiutano i palestinesi”, Piantedosi invoca responsabilità e Bernini distingue tra diritto a manifestare e violenz - facebook.com Vai su Facebook

Il governo vuole rafforzare la sicurezza nei cortei, Piantedosi: “Aumentati episodi di antisemitismo” - Il ministro dell'Interno Piantedosi ha risposto alla Camera a due interrogazioni, di Lega e Fdi, sui cortei degli ultimi giorni per la Palestina e per ... Segnala fanpage.it

Piantedosi: 'Valutiamo misure per migliorare la sicurezza dei cortei' - In fortissimo aumento atti di antisemitismo' (ANSA) ... Secondo ansa.it