Dal 10 al 12 ottobre, alla Manifattura Tabacchi, sbarca per la prima volta a Firenze ’Piantala – Te lo dice una pianta’, la più grande mostra mercato green itinerante d’Italia. Il nuovo format di shopping esperienziale green supera i confini della sostenibilità nell’urban living contemporaneo e promuove un approccio pop al verde nella vita di tutti i giorni: oltre 15.000 piante disponibili in più di 200 varietà, selezionate secondo accessibilità di prezzo, spazi abitativi e facilità di cura, ma soprattutto in base alle skills nascoste – talvolta sorprendenti – di cui ciascuna specie è dotata per natura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piantala, quando il verde è pop. Un’esperienza green e sostenibile