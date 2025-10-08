Piantala quando il verde è pop Un’esperienza green e sostenibile

Lanazione.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 10 al 12 ottobre, alla Manifattura Tabacchi, sbarca per la prima volta a Firenze ’Piantala – Te lo dice una pianta’, la più grande mostra mercato green itinerante d’Italia. Il nuovo format di shopping esperienziale green supera i confini della sostenibilità nell’urban living contemporaneo e promuove un approccio pop al verde nella vita di tutti i giorni: oltre 15.000 piante disponibili in più di 200 varietà, selezionate secondo accessibilità di prezzo, spazi abitativi e facilità di cura, ma soprattutto in base alle skills nascoste – talvolta sorprendenti – di cui ciascuna specie è dotata per natura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

piantala quando il verde 232 pop un8217esperienza green e sostenibile

© Lanazione.it - Piantala, quando il verde è pop. Un’esperienza green e sostenibile

In questa notizia si parla di: piantala - verde

piantala verde 232 popPiantala, quando il verde &#232; pop. Un’esperienza green e sostenibile - Dal 10 al 12 ottobre, alla Manifattura Tabacchi, sbarca per la prima volta a Firenze ’Piantala – Te lo dice una pianta’, la più grande mostra mercato green itinerante d’Italia. Scrive msn.com

Piantala (Plants Pop Up Sale), vendita di piante alla portata di tutti - Da venerdì 28 a domenica 30 marzo 2025 gli spazi di Base Milano, a Milano in via Bergognone 34, ospitano Piantala (Plants Pop Up Sale), il più grande evento di vendita itinerante di piante in Italia. Secondo mentelocale.it

Cerca Video su questo argomento: Piantala Verde 232 Pop