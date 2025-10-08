Piantala quando il verde è pop Un’esperienza green e sostenibile
Dal 10 al 12 ottobre, alla Manifattura Tabacchi, sbarca per la prima volta a Firenze ’Piantala – Te lo dice una pianta’, la più grande mostra mercato green itinerante d’Italia. Il nuovo format di shopping esperienziale green supera i confini della sostenibilità nell’urban living contemporaneo e promuove un approccio pop al verde nella vita di tutti i giorni: oltre 15.000 piante disponibili in più di 200 varietà, selezionate secondo accessibilità di prezzo, spazi abitativi e facilità di cura, ma soprattutto in base alle skills nascoste – talvolta sorprendenti – di cui ciascuna specie è dotata per natura. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: piantala - verde
Breaking news dalla Fermento Valley Ho messo in pensione tè nero e verde per provare una ricetta fuori copione: solo foglie di fico e di salvia che avevo raccolto sulle Madonie e poi messe a seccare al sole. Risultato? Una kombucha frizzante, sorprendente - facebook.com Vai su Facebook
Piantala, quando il verde è pop. Un’esperienza green e sostenibile - Dal 10 al 12 ottobre, alla Manifattura Tabacchi, sbarca per la prima volta a Firenze ’Piantala – Te lo dice una pianta’, la più grande mostra mercato green itinerante d’Italia. Scrive msn.com
Piantala (Plants Pop Up Sale), vendita di piante alla portata di tutti - Da venerdì 28 a domenica 30 marzo 2025 gli spazi di Base Milano, a Milano in via Bergognone 34, ospitano Piantala (Plants Pop Up Sale), il più grande evento di vendita itinerante di piante in Italia. Secondo mentelocale.it