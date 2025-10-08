Piano per il fiume Santerno FdI | 50 milioni? Se fossero arrivati prima non parleremmo di ricostruzione

Presentazione del piano regionale per la mitigazione del rischio idraulico del fiume Santerno, ieri sera (martedì) a Sant'Agata, alla presenza del presidente della Regione Michele De Pascale e della sottosegretaria Manuela Rontini che hanno illustrato interventi, finanziamenti e opere previste. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

piano fiume santerno fdiVicari e Ferrero (FdI): “Su interventi per mitigazione del rischio idraulico attendiamo i fatti” - Ieri sera, durante la presentazione del piano regionale per la mitigazione del rischio idraulico del fiume Santerno, il Presidente della Regione Michele ... Secondo ravennanotizie.it

Sant’Agata sul Santerno. Presentato il piano di mitigazione del rischio idraulico lungo l’asta fluviale del Santerno - Assemblea pubblica a Sant’Agata su ricostruzione post alluvione: cassa di laminazione a valle di Imola, argini rafforzati e aree di espansione a monte ... Da msn.com

