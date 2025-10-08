Piano del Tevere i Tavoli del Porto | Accesso agli atti negato da mesi
Fiumicino, 8 ottobre 2025 – “Il Comitato Tavoli del Porto presenta osservazioni al Piano Strategico e Operativo (PSO) del Tevere elaborato da Roma Capitale e chiede accesso agli atti negato da mesi. Il Comitato ha ufficialmente presentato le proprie osservazioni al PSO del Tevere, piano all’intero del quale, sebbene nella sua impostazione generale, Roma Capitale riconosce le forti criticità del progetto per il porto crocieristico, già da tempo sollevate dal Comitato in numerose sedi istituzionali e pubbliche, confermando la fondatezza delle preoccupazioni espresse dalla cittadinanza”. E’ quanto si legge in un comunicato stampa del Comitato Tavoli del Porto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
