Pia Tuccitto svela il video di È inutile parlare

È online il videoclip di E' inutile parlare, nuovo singolo della cantautrice rock Pia Tuccitto, realizzato con Frank Nemola al Montecalvo Studio (Bo) e distribuito da Distrokid. Le immagini, girate tra Marina Romea (Ra) e il Bagno Singita di Marina di Ravenna, intrecciano luce, mare e memoria.

