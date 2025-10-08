Philadelphia Eagles @ New York Giants | Anteprima previsione e probabilità

2025-10-08 15:58:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Anteprima per Philadelphia Eagles @ New York Giants. I Philadelphia Eagles visitano i New York Giants al Metlife Stadium mentre mirano a rimbalzare dalla loro prima sconfitta della stagione 2025. Philadelphia aveva cancellato quattro vittorie un punteggio unico successive per iniziare una campagna in cui gli Eagles stanno cercando di rivendicare titoli del Super Bowl consecutivi. Tuttavia, l’appetito degli Eagles per vivere pericolosamente è tornato a morderli domenica scorsa, mentre si sono arresi 18 punti senza risposta del quarto trimestre in una sconfitta per la casa del 21-17 contro i Denver Broncos. 🔗 Leggi su Justcalcio.com