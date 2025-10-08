PfP l’esordio è da top Battuto Cmb Valdarno

Lanazione.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Buona la prima per la Pallacanestro Femminile Prato. Impegnata nel campionato di Serie B, la squadra allenata da Paolo Bertini si rende protagonista di un debutto felice sul parquet amico della palestra Toscanini, dove ha la meglio del Cmb Valdarno con il risultato di 60-47. Di fronte a degli spalti gremiti di appassionati, Billi e compagne si impongono grazie a una prova corale su entrambe le metà campo. Partono bene le padroni di casa, guidate offensivamente dalla coppia Trucioni-Sautariello, mentre in difesa qualche disattenzione di troppo permette alle ospiti di rimanere a contatto. All’intervallo, le laniere hanno un vantaggio di 9 punti sul 39-30: troppo poco per sentirsi al sicuro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

pfp l8217esordio 232 da top battuto cmb valdarno

© Lanazione.it - PfP, l’esordio è da top. Battuto Cmb Valdarno

In questa notizia si parla di: esordio - battuto

Atp 1000 Toronto, Musetti ok all'esordio: battuto Duckworth in due set

Musetti, esordio vincente a Toronto: Duckworth battuto in due set

Esordio ok per la Fiorentina femminile: Nel primo test battuto il Milan in rimonta

Cerca Video su questo argomento: Pfp L8217esordio 232 Top