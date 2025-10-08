PfP l’esordio è da top Battuto Cmb Valdarno
Buona la prima per la Pallacanestro Femminile Prato. Impegnata nel campionato di Serie B, la squadra allenata da Paolo Bertini si rende protagonista di un debutto felice sul parquet amico della palestra Toscanini, dove ha la meglio del Cmb Valdarno con il risultato di 60-47. Di fronte a degli spalti gremiti di appassionati, Billi e compagne si impongono grazie a una prova corale su entrambe le metà campo. Partono bene le padroni di casa, guidate offensivamente dalla coppia Trucioni-Sautariello, mentre in difesa qualche disattenzione di troppo permette alle ospiti di rimanere a contatto. All’intervallo, le laniere hanno un vantaggio di 9 punti sul 39-30: troppo poco per sentirsi al sicuro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: esordio - battuto
Atp 1000 Toronto, Musetti ok all'esordio: battuto Duckworth in due set
Musetti, esordio vincente a Toronto: Duckworth battuto in due set
Esordio ok per la Fiorentina femminile: Nel primo test battuto il Milan in rimonta
Esordio vincente per la DR1 di basket maschile Davanti al pubblico amico di "Sa Duchessa", i ragazzi di coach Benucci hanno battuto il Basket Ferrini 80-72. - facebook.com Vai su Facebook
JANNIK! Battuto Daniel Altmaier 63 63 all'esordio a Shanghai, dove è campione in carica. Domani per Sinner, Griekspoor ai sedicesimi di finale. 43^ vittoria su 48 match nel 2025 per JS - X Vai su X