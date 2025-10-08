Buona la prima per la Pallacanestro Femminile Prato. Impegnata nel campionato di Serie B, la squadra allenata da Paolo Bertini si rende protagonista di un debutto felice sul parquet amico della palestra Toscanini, dove ha la meglio del Cmb Valdarno con il risultato di 60-47. Di fronte a degli spalti gremiti di appassionati, Billi e compagne si impongono grazie a una prova corale su entrambe le metà campo. Partono bene le padroni di casa, guidate offensivamente dalla coppia Trucioni-Sautariello, mentre in difesa qualche disattenzione di troppo permette alle ospiti di rimanere a contatto. All’intervallo, le laniere hanno un vantaggio di 9 punti sul 39-30: troppo poco per sentirsi al sicuro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - PfP, l’esordio è da top. Battuto Cmb Valdarno