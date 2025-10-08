Petra stagione 3 in arrivo su sky cinema e now
Da oggi, 8 ottobre 2025, torna in scena una nuova stagione della serie televisiva Petra, disponibile esclusivamente su Sky Cinema e in streaming su NOW. La terza stagione presenta due nuove storie che approfondiscono il personaggio di Petra Delicato, interpretata da Paola Cortellesi, in un contesto rinnovato e ricco di colpi di scena. La narrazione si sviluppa tra intricati casi investigativi e cambiamenti personali del protagonista, offrendo un mix di suspense e introspezione. le novità della terza stagione di Petra. ambientazione e trama delle nuove puntate. Le due nuove vicende si svolgono nel cuore di Genova, dove Petra Delicato si trova a gestire un equilibrio familiare complesso: vive con il compagno Marco e i tre figli, affrontando sfide personali che mettono alla prova la sua stabilità emotiva. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
