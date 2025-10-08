Petra – Stagione 3 da oggi su Sky Cinema e NOW

Da oggi, 8 ottobre, in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW arriva la prima delle due nuove storie di Petra – Stagione 3, Sky Original con Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi per la regia di Maria Sole Tognazzi. Ne Il silenzio dei chiostri ritroviamo una Petra Delicato in una veste inedita: vive con il compagno Marco e i suoi tre figli, affrontando un nuovo equilibrio familiare che la mette alla prova sul piano personale. Ma i cambiamenti privati non rallentano la sua attività di Ispettrice a Genova: un omicidio legato al furto di una reliquia la trascina nel mondo dei furti d’arte e nei segreti di un convento di suore. 🔗 Leggi su Cinefilos.it