Petra 3 Paola Cortellesi torna su Sky e Now con nuovi casi | le anticipazioni
News tv. – Non ha bisogno di sirene né di proclami per farsi notare: basta il suo sguardo tagliente, la voce ferma e quella ironia che disarma chiunque provi a metterla all’angolo. Petra Delicato è tornata. E con lei torna anche Paola Cortellesi, che per la terza volta veste i panni dell’ispettrice genovese più anticonvenzionale della tv italiana. Dopo il successo delle prime stagioni, Sky Studios e Cattleya (in collaborazione con Beta Film e il Ministero della Cultura ) riportano in prima serata una delle detective più amate dal pubblico. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: petra - paola
Petra 3: trailer della nuova stagione con paola cortellesi
Petra, la stagione 3 della serie con Paola Cortellesi a ottobre su Sky Cinema e NOW: Ecco il teaser trailer
????? PETRA 3 STAGIONE: Paola Cortellesi torna su Sky e NOW a ottobre! Teaser trailer ufficiale ?
Petra 3 Sky e NOW: Paola Cortellesi con “Il silenzio dei chiostri”, nuova indagine misteri e segreti - X Vai su X
#Petra torna mercoledì 8 e 15 ottobre in esclusiva su Sky Cinema e in streaming su NOW con due nuove storie. Ne abbiamo parlato in una video intervista con protagonisti e regista, Paola Cortellesi, Andrea Pennacchi e Maria Sole Tognazzi. - facebook.com Vai su Facebook
Petra 3: la serie con Paola Cortellesi torna su Sky e NOW. Anticipazioni 8 ottobre - Ecco trama, cast e anticipazioni dell'8 ottobre, in onda su Sky Cinema e NOW. Riporta msn.com
Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi in Petra 3: clip in anteprima del primo episodio - Paola Cortellesi torna stasera 8/10 con la prima puntata di Petra 3: guarda la clip in anteprima. Come scrive style.corriere.it