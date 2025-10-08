News tv. – Non ha bisogno di sirene né di proclami per farsi notare: basta il suo sguardo tagliente, la voce ferma e quella ironia che disarma chiunque provi a metterla all’angolo. Petra Delicato è tornata. E con lei torna anche Paola Cortellesi, che per la terza volta veste i panni dell’ispettrice genovese più anticonvenzionale della tv italiana. Dopo il successo delle prime stagioni, Sky Studios e Cattleya (in collaborazione con Beta Film e il Ministero della Cultura ) riportano in prima serata una delle detective più amate dal pubblico. 🔗 Leggi su Tvzap.it

"Petra 3", Paola Cortellesi torna su Sky (e Now) con nuovi casi: le anticipazioni