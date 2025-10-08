Petizione contro l' impianto fotovoltaico al Ronco serata informativa del comitato dei contrari
Dopo la petizione, anche un incontro informativo. Una riunione pubblica sul progetto di impianto fotovoltaico a terra nel quartiere Ronco si terrà questa sera, mercoledì, alle 20.30 al teatro della parrocchia di Santa Rita, in via Seganti 54 a Forlì. L'incontro è aperto ai cittadini e sarà.
Vi informiamo che domani mattina, sabato 27 settembre, il comitato contrario alla realizzazione del nuovo impianto fotovoltaico in zona Ronco, raccoglierà le firme per la petizione dalle ore 9 alle 13 nell'area di ingresso al Conad. Alleghiamo il testo della petizi
