Petizione contro l' impianto fotovoltaico al Ronco serata informativa del comitato dei contrari

Dopo la petizione, anche un incontro informativo. Una riunione pubblica sul progetto di impianto fotovoltaico a terra nel quartiere Ronco si terrà questa sera, mercoledì, alle 20.30 al teatro della parrocchia di Santa Rita, in via Seganti 54 a Forlì. L’incontro è aperto ai cittadini e sarà. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

