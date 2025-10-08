Pestarono due passanti La madre di un aggressore | | Sbalordita | lui è un angelo

"Mi dispiace per chi è stato aggredito e si è fatto male. Mio figlio fa uso di alcol e da qualche anno è seguito dal Sert. È un bravo ragazzo, ma quando beve non è più lui. Vorrei che lo perdonassero, ma il danno è già stato fatto.". In tribunale scoppia in lacrime e si dispera la madre di Klevis Hoxhaj, 25enne di origine albanese e con cittadinanza italiana, arrestato sabato mattina dai carabinieri insieme al coetaneo Alberto Wilmer Portoreal Asencio, dominicano: sono ritenuti i presunti autori del pestaggio ai danni di due cittadini avvenuto il 16 settembre nel quartiere Santa Croce. Da sabato sono stati condotti in carcere a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Matteo Gambarati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

