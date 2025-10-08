I campi di gara di Ostellato Vallette e Cavalli hanno ospitato la disputa della quarta prova del campionato provinciale Individuale di 1 e 2 Serie della Sezione Fipsas di Ferrara. La gara di 1 Serie alle Vallette è stata organizzata dalla Ps Fe Casumaresi Tubertini, mentre la gara di 2 Serie ai Cavalli è stata organizzata dalla Garisti Dario Tubertini. La gara di 1 Serie ha visto i successi di settore di Pietro Mare (nella foto, assoluto con 3,440 kg. di pescato), Cristiano Vanzini, Franco Zampollo della Canne Estensi Colmic, Fabrizio Menegatti della Ps Fe Casumaresi Tubertini. La vittoria nei settori di 2 Serie è andata a Alfio Mantovani (assoluto con 7. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pesca, Pietro Mare guida la classifica combinata. In seconda serie Mantovani assoluto di giornata