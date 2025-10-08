perugia inaugurata davanti allo spogliatoio la targa in memoria di frosio

PERUGIA - "Ho sempre considerato Perugia “casa”. Oggi la mia famiglia ha ricevuto un regalo inestimabile dalla città, dalla società, dal Comune, dai tifosi. Chi entra al Curi segua l’esempio del suo capitano, Libero per sempre". Non poteva usare parole migliori Alex Frosio, figlio del grande storico e leggendario capitano del Perugia Pierluigi e giornalista de La Gazzetta dello Sport, accompagnato nell’occasione da mamma Nadia, per ringraziare tutta la città di Perugia, le istituzioni e la società biancorossa per aver dedicato l’area dello spogliatoio a suo papà. Un evento, quello di ieri, che ha concluso una due giorni dedicata alla ricorrenza dei 50 anni dello stadio Curi dal titolo “Curi 50, 50 anni insieme – uno stadio, una città, una storia di sport“ organizzata dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con il Perugia Calcio, il Museo del Grifo, l’AC Progetto Immaginario ed altri partners. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

