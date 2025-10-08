Pericolo listeria nel salame | l'allerta alimentare del Ministero della Salute Il lotto interessato
Il provvedimento riguarda il Salame "Il Gallico" a marchio Corte Marchigiana, con data di scadenza 21022026. Il richiamo è stato disposto a causa della presenza di Listeria monocytogenes, un batterio patogeno che può provocare gravi infezioni alimentari.
Carrefour Italia ritira tre prodotti per pericolo listeria: i cibi e i lotti coinvolti dal richiamo
Dopo il richiamo del Ministero della Salute di alcuni lotti di salmone affumicato, non sono pochi gli italiani che si interrogano sul rischio listeria e listeriosi. Ma... quanto può essere pericoloso il consumo di un alimento contaminato? Come possiamo tutelarci?
Uova fresche richiamate per pericolo Salmonella: la nuova allerta alimentare del Ministero - Il Ministero della Salute ha richiamato un lotto di uova fresche "Le Coccoline" a marchio La Montanari, lotto 35, scadenza 22/10/2025, per possibile ...