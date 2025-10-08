Pericolo listeria nel salame | l'allerta alimentare del Ministero della Salute Il lotto interessato

Il provvedimento riguarda il Salame “Il Gallico” a marchio Corte Marchigiana, con data di scadenza 21022026. Il richiamo è stato disposto a causa della presenza di Listeria monocytogenes, un batterio patogeno che può provocare gravi infezioni alimentari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

