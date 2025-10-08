Percorsi formativi personalizzati | la chiave per una formazione aziendale efficace

Roma, 8 ottobre 2025 – La formazione continua è ormai una priorità per le imprese italiane, e infatti il 60,3% ha già investito nell’aggiornamento del personale (fonte: Rapporto INAPP 2023). Un impegno spinto da un mercato in rapida evoluzione, dove il divario tra competenze disponibili e richieste aziendali resta uno degli ostacoli maggiori alla competitività. Ma investire in formazione non basta, infatti l’efficacia dei percorsi dipende da come i lavoratori li affrontano, con risultati che possono variare in base a fattori come l’età o la dimestichezza con il digitale. Per capire meglio queste dinamiche, Universe ha condotto un’analisi su un campione di dipendenti provenienti da diverse aziende italiane che hanno utilizzato la piattaforma di e-learning. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

