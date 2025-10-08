Percorsi abilitanti terzo ciclo 2025 2026 | bandi previsti a gennaio 2026 conclusione entro 30 giugno Pillole di Question Time

Nel question time del 7 ottobre su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la sindacalista Chiara Cozzetto di ANIEF, è stato analizzato un tema di attualità per il personale docente: le novità emerse dall’informativa sindacale sui nuovi percorsi abilitanti e sui percorsi di specializzazione sostegno. L’attenzione si è concentrata sui tempi, sulle modalità di attivazione dei corsi e sulla partecipazione ai concorsi. L'articolo Percorsi abilitanti terzo ciclo 20252026: bandi previsti a gennaio 2026, conclusione entro 30 giugno. Pillole di Question Time . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: percorsi - abilitanti

Percorsi abilitanti per docenti: tra costi insostenibili, burocrazia caotica e lezioni inutili, ecco perché il sistema rischia di allontanare gli insegnanti più motivati dalle aule

Tutor coordinatori nei percorsi abilitanti: il Ministero conferma l’esonero fino a dicembre 2025

Percorsi abilitanti secondaria, docenti tutor: conferma degli esoneri [Nota]

Nuovi percorsi abilitanti e percorsi di specializzazione sul sostegno: informativa al Ministero dell'Istruzione e del Merito alla presenza dei sindacati. A che punto siamo? Per tutte le ultime notizie, al termine della riunione, la redazione di Orizzonte Scuola organi - facebook.com Vai su Facebook

Concorso docenti 2025: iscrizione con riserva per chi frequenta i percorsi abilitanti. Pillole di Question Time - X Vai su X

Quando sarà disponibile il bando per i nuovi percorsi abilitanti da 60,30 e 36 CFU? PILLOLE DI QUESTION TIME - Si tratta di un quesito ricorrente nelle nostre rubriche di consulenza, al quale ha risposto anche la docente esperta di normativa Sonia Cannas. Come scrive orizzontescuola.it

Percorsi abilitanti: ci sarà un nuovo ciclo utile per il concorso docenti PNRR3? Pillole di Question Time - Nel question time del 2 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la docente esperta Sonia Cannas ... Si legge su orizzontescuola.it