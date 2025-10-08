Si chiama " Ti soffro " ed è l'ultima tendenza di TikTok che trasforma la vulnerabilità in trend. Video brevi, sguardi malinconici, testi di canzoni che parlano di amori finiti o mai cominciati. Così la Generazione Z esterna le proprie pene d'amore: con una narrazione concisa a colpi di "slang" - in questo caso "Ti soffro" - che è diventata un vero e proprio fenomeno virale. Come è nato il trend. Datare l'inizio della tendenza è quasi impossibile. I primi video legati a "Ti soffro" sono iniziati a circolare su TikTok nel 2021, ma sono tornati in tendenza nel corso dell'ultimo anno con una impennata in estate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Perché tutti su TikTok dicono "Ti soffro"