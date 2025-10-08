Perché tutti stanno prenotando un weekend a Portofino è colpa di Taylor Swift

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conosciuto per le sue case color pastello, la sua acqua cristallina e la sua vista mozzafiato, Portofino è da sempre meta elegante e tranquilla di star e turisti. Nel suo ultimo album Taylor Swift ha citato il piccolo borgo ligure nella canzone Elizabeth Taylor ed ecco che è nato un vero e proprio boom di prenotazioni e ricerche verso Portofino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: perch - tutti

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Tutti Stanno Prenotando