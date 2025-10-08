Perché stasera il municipio si illuminerà di blu

Monzatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera il Comune di Monza si illuminerà. Suggestive luci blu incorniceranno il municipio e il Monumento ai caduti. Il motivo? L’adesione alla Giornata internazionale della dislessia. Anche l’amministrazione comunale monzese ha deciso di abbracciare la campagna internazionale “Uniti per la. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

