Perché Soulé può essere convocato e giocare per l'Italia | cosa dice il regolamento della FIFA

Perché Matias Soulé può essere convocato e giocare per l'Italia: cosa dice il regolamento della FIFA. L'apertura dell'agente dopo il 'no' a Spalletti di qualche mese fa: ecco che tutto può cambiare dopo l'ennesima esclusione dalla lista dell'Argentina di Scaloni. 🔗 Leggi su Fanpage.it