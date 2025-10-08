Perché Soulé può essere convocato e giocare per l'Italia | cosa dice il regolamento della FIFA

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Perché Matias Soulé può essere convocato e giocare per l'Italia: cosa dice il regolamento della FIFA. L'apertura dell'agente dopo il 'no' a Spalletti di qualche mese fa: ecco che tutto può cambiare dopo l'ennesima esclusione dalla lista dell'Argentina di Scaloni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

