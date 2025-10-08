Elly Schlein e Giorgia Meloni sono le due facce di un’Italia che ha scelto di dividersi. L’una parla alla pancia della protesta, l’altra alla testa dell’ordine. Ma se Meloni cresce, non è solo per merito suo: lo deve anche a un’avversaria che agisce con evidente mancanza di visione. Perché Schlein è diventata, forse senza accorgersene, la migliore garanzia di sopravvivenza per il governo che vorrebbe abbattere. La sua politica è un esercizio di purezza ideologica, non di conquista del consenso. E in un Paese che diffida dei dogmi, la purezza è il modo più rapido per restare minoranza. Negli ultimi mesi, la segretaria del Partito democratico ha scelto un terreno di battaglia che le garantisce applausi nelle piazze ma le toglie voti nelle urne. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Perché la Schlein è la prima alleata di Giorgia Meloni