Perché la Russia colpisce sempre di più la rete ferroviaria ucraina
La mattina del 7 ottobre Oleksandr Pertsovsky, presidente del consiglio di amministrazione della società per azioni Ukrzaliznytsia, le ferrovie ucraine, ha pubblicato sui social ne. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: perch - russia
L’assetto di #guerra della produzione industriale in #Russia potrebbe essere destinato a persistere: ecco perché. L'articolo di Mario Seminerio, curatore del blog Phastidio. #5ottobre - facebook.com Vai su Facebook
Russia, l'Ucraina colpisce una delle principali raffinerie di petrolio causando esplosioni e incendi - L'impianto petrolifero è uno dei più grandi della Russia con oltre 350 barili di greggio al giorno. it.euronews.com scrive
Ucraina, la Russia colpisce per la prima volta il principale palazzo del governo a Kiev - Dobbiamo rafforzare le pressioni delle sanzioni, in particolare per il petrolio e il gas russi". Si legge su lastampa.it