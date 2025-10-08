Perché Kate Middleton non andrà in Brasile con il principe William

Negli ultimi mesi è stata sempre più coinvolta in impegni istituzionali, ma per il viaggio del marito William Kate Middleton ha deciso di dare forfait. Il principe William in Brasile per Earthshot Prize Awards. William il prossimo mese volerà in Brasile per un progetto che gli sta particolarmente a cuore, e cioè la premiazione degli Earthshot Prize Awards, un’iniziativa fondata dal principe di Galles nel 2020 per finanziare programmi a tema ambientale. L’appuntamento è per il 5 novembre, serata in cui verranno consegnati i finanziamenti da un milione di sterline ai cinque vincitori e in cui William salirà sul palco. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Perché Kate Middleton non andrà in Brasile con il principe William

