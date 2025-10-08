Perché JPMorgan definisce Bitcoin una copertura contro la svalutazione monetaria
In un contesto di deficit record e inflazione crescente, JP Morgan conosce BTC come “debasement trade”. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: perch - jpmorgan
Perché parlare di Francesca Albanese? Perché attaccarla, buttarla sul personale, è un modo per tacere sul resto. È una strategia diversiva. Del resto, è una funzionaria incaricata dell’Onu, che già aveva subìto lo stesso trattamento: ogni volta che si è espressa - facebook.com Vai su Facebook
I colossi finanziari stimano Bitcoin tra $165.000 e $200.000 dopo il recente record - Le principali istituzioni finanziarie globali, tra cui JPMorgan, Citi, VanEck e Standard Chartered, alzano le previsioni su Bitcoin dopo il nuovo massimo ... Riporta borsainside.com