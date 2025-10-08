Perché il Napoli non rischia penalizzazioni per Osimhen nonostante le plusvalenze gonfiate

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'avvocato, Fabio Fulgeri, chiarisce la posizione del club alla luce della ricostruzione delle intercettazioni che, secondo gli inquirenti, dimostrerebbero come i bilanci tra il 2019 e il 2021 siano stati gonfiati per alterare i bilanci. "C'è nulla di penalmente rilevante e a livello sportivo il caso è già archiviato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: perch - napoli

perch233 napoli rischia penalizzazioniPlusvalenze Napoli, cosa rischia il club e qual è la posizione di De Laurentiis - La Procura indaga sul falso in bilancio, ma la Figc non riaprirà il caso sportivo Le nuove ricostruzioni pubblicate da la Repubblica sulle presunte plusvalenze fittizie del Napoli non cambiano lo scen ... Da gonfialarete.com

Caso Osimhen, cosa rischia il Napoli? - Le intercettazioni risalgono ad aprile e sono state giudicate non sufficienti da Chinè per riaprire il processo La vicenda legata al trasferimento di Victor Osimh ... calcionews24.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Napoli Rischia Penalizzazioni