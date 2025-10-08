Perché il Napoli non rischia penalizzazioni per Osimhen nonostante le plusvalenze gonfiate
L'avvocato, Fabio Fulgeri, chiarisce la posizione del club alla luce della ricostruzione delle intercettazioni che, secondo gli inquirenti, dimostrerebbero come i bilanci tra il 2019 e il 2021 siano stati gonfiati per alterare i bilanci. "C'è nulla di penalmente rilevante e a livello sportivo il caso è già archiviato". 🔗 Leggi su Fanpage.it
