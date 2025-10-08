Perché il governo ha deciso di dare la cittadinanza italiana al proprietario del Milan Gerry Cardinale

Il governo Meloni ha dato il via libera all’attivazione della procedura per concedere la cittadinanza «per meriti speciali» a Gerry Cardinale, finanziere americano che col suo fondo RedBird ha rilevato dal 2022 la proprietà del Milan. Lo si apprende dal comunicato finale del Consiglio dei ministri riunitosi nella serata di mercoledì. La delibera per l’iter di cittadinanza è stata proposta dai ministri dell’Interno Matteo Piantedosi e della Giustizia Carlo Nordio, con il parere favorevole anche del titolare degli Esteri Antonio Tajani. «Cardinale, fondatore di RedBird Capital Partners, società proprietaria di AC Milan, ha dato un fortissimo impulso a iniziative di solidarietà e inclusione sociale attraverso lo sport, promuovendo attività rivolte in particolare a giovani detenuti, in condizione di fragilità ed esposti a rischio di marginalizzazione», spiega la nota di Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: perch - governo

Il governo dice di preferire l'inglese perché è la lingua più parlata al mondo, ma c'entra anche il passato coloniale - facebook.com Vai su Facebook

Io credo, @CarloCalenda, che abbiamo il dovere di costruire il primo polo, non il terzo. Perché mi rendo conto che dire “abbattiamo il bipopulismo” funziona un sacco. Ma che effetti concreti ha? Penso che vada spiegato agli elettori. Alle ultime Politiche, per eff - X Vai su X

Ha deciso il mercato (sentito il governo) - Il titoloè corretto: “Ora i soci del Patto di Piazzetta Cuccia aderiscono all’offerta lanciata da Siena”. Segnala ilfattoquotidiano.it

Perché il governo Meloni ha deciso che la sanità in Campania resterà commissariata - La gestione della sanità (ospedali, asl eccetera) in Italia è principalmente in capo alle Regioni che hanno competenze rilevanti su finanziamento, organizzazione, nomine ed erogazione dei servizi. Si legge su fanpage.it