Perché i vincitori del Premio Nobel per la Chimica aiuteranno il clima e l’ambiente

Susumu Kitagawa (Università di Kyoto), Richard Robson (Università di Melbourne) e Omar M. Yaghi (Università della California) hanno vinto il Premio Nobel per la Chimica. L’annuncio, arrivato questa mattina, è rilevante anche in termini ambientali e climatici. I tre scienziati hanno infatti sviluppato e implementato una nuova forma di architettura molecolare: le strutture metallo-organiche (Mof), che – grazie ai cristalli porosi alla loro base – possono essere progettate per immagazzinare sostanze specifiche. Tra queste c’è anche l’anidride carbonica, uno dei gas serra responsabili del cambiamento climatico. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Perché i vincitori del Premio Nobel per la Chimica aiuteranno il clima e l’ambiente

