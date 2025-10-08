Perché i capelli iniziano a cadere in estate e continuano a farlo fino all’inverno?

Amica.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La maggior parte di noi è pienamente consapevole del fatto che in autunno cadono più capelli del solito, ce ne siamo fatte una ragione e ormai sappiamo come rimediare. Eppure l’autunno non è più l’unico momento dell’anno in cui bisogna controllare la salute dello scalpo. Sempre più spesso ci si ritrova a dover gestire una caduta di capelli in estate, che nei casi peggiori prosegue fino all’autunno. A meno che non ci siano problematiche gravi che, accidentalmente, coincidono con la stagione calda, può significare solo una cosa. Non ci siamo impegnate a sufficienza per preservare la salute dello scalpo e questo ha allungato di qualche mese il periodo di caduta dei capelli. 🔗 Leggi su Amica.it

