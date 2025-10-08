Perché gli Euro 5 sono a rischio in Emilia Romagna? Priolo | Troppe auto usate

Bologna, 8 ottobre 2025 – Non ci saranno incentivi per l’elettrico nelle città di Cesena, Imola, Faenza, Lugo e in altri centri della pianura Padana come Mantova e Rovigo. E questo secondo l’assessora regionale Irene Priolo avrà delle conseguenze sulla limitazione alla circolazione dei veicoli Euro 5. Blocco diesel Euro 5, sullo stop da ottobre è scontro in Regione Niente incentivi per l’elettrico. La Regione Emilia Romagna sulla questione incentivi ha infatti interpellato il Governo che ha deciso di  tirare dritto e di non ricomprendere negli incentivi realtà che comunque vengono sottoposte ai divieti antismog. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

