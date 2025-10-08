Perché è indagato Garlasco la decisione sull’avvocato di Sempio | i motivi

Si apre un nuovo capitolo nell’intricato universo giudiziario legato al delitto di Garlasco. A finire sotto la lente della magistratura stavolta è l’avvocato Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio, l’unico attualmente indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Secondo quanto trapelato, il nome di Lovati è ora iscritto nel registro degli indagati della Procura di Milano. L’accusa ai suoi danni è quella di diffamazione aggravata per alcune dichiarazioni rese lo scorso 13 marzo davanti alle telecamere. A occuparsi del fascicolo è il pubblico ministero Fabio De Pasquale, come appreso dall’Adnkronos. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it