Perché è indagato Garlasco la decisione sull’avvocato di Sempio | i motivi
Si apre un nuovo capitolo nell’intricato universo giudiziario legato al delitto di Garlasco. A finire sotto la lente della magistratura stavolta è l’avvocato Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio, l’unico attualmente indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Secondo quanto trapelato, il nome di Lovati è ora iscritto nel registro degli indagati della Procura di Milano. L’accusa ai suoi danni è quella di diffamazione aggravata per alcune dichiarazioni rese lo scorso 13 marzo davanti alle telecamere. A occuparsi del fascicolo è il pubblico ministero Fabio De Pasquale, come appreso dall’Adnkronos. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: perch - indagato
Indagato ai domiciliari, ma resta in carcere perché manca il braccialetto http://dlvr.it/TNPZ1s #Palermo #Sicilia #LiveSicilia - X Vai su X
È amareggiato l'ex pm di Pavia Mario Venditti, indagato per corruzione in atti giudiziari perché avrebbe favorito Andrea Sempio chiedendo, nel 2017, un'archiviazione frettolosa, mentre parla in esclusiva alla trasmissione Quarto Grado. Ecco le risposte che ha - facebook.com Vai su Facebook