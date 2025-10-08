Perché è indagato anche Lovati Caos nel caso Garlasco la notizia sull’avvocato

Un nuovo scossone nel già complesso universo del caso Garlasco. Questa volta a finire al centro dell’attenzione è Massimo Lovati, l’avvocato di Andrea Sempio, l’unico oggi indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Secondo le ultime indiscrezioni, il nome di Lovati è stato inserito nel registro degli indagati della Procura di Milano. L’accusa è pesante: diffamazione aggravata per alcune dichiarazioni rilasciate il 13 marzo davanti alle telecamere. Il fascicolo è nelle mani del pubblico ministero Fabio De Pasquale. Quelle parole, definite “gravissime”, erano rivolte allo studio legale Giarda, che per oltre otto anni aveva difeso Alberto Stasi, condannato in via definitiva a sedici anni di carcere per l’omicidio della fidanzata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

