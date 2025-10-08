Perché Ballando con le Stelle cambia ancora orario | a che ora inizia la puntata dell’11 ottobre

Ballando con le Stelle cambia di nuovo orario: proprio così. Quella di sabato 11 ottobre è la terza puntata: se la prima è iniziata come di consueto alle 20.35, la seconda, invece, ha subito uno slittamento strategico (che ha dato i suoi frutti) alle 21.35, dopo l'appuntamento con Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino. Ma gli affezionati spettatori di Ballando dovranno attendere ancora di più per il terzo appuntamento, visto che prima c'è la partita Italia-Estonia. Ballando con le Stelle, perché cambia orario. Piccola "novità" – o, meglio, intoppo – per la puntata di sabato 11 di Ballando con le Stelle, il popolare dance show condotto da Milly Carlucci che festeggia 20 anni.

