Per decenni il vino spagnolo è stato raccontato con i toni caldi e profondi del rosso, simbolo di tradizione e di potenza tannica. Ma oggi il racconto si tinge di nuove sfumature: il bianco iberico avanza, conquista spazi, e inizia a farsi riconoscere come espressione autentica dei territori che lo generano. Albariño, Godello, Verdejo, Viura e varietà meno conosciute come Treixadura o Garnacha Blanca costruiscono un mosaico di vini freschi, minerali, austeri o complessi, capaci di parlare una lingua diversa, internazionale eppure radicata nella loro origine. In Rioja, culla storica del Tempranillo, il dato è eloquente: nel 2021 i bianchi erano quasi il dieci per cento della produzione totale, il doppio rispetto a meno di dieci anni prima. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Perché a breve berrai vino bianco spagnolo