Percezione del tempo tra antico moderno e contemporaneità | incontro su dati archeologici a sud dell’area dello Stretto
Proseguono presso la Sala Giuffrè della Biblioteca De Nava gli incontri promossi congiuntamente dall’Associazione Culturale Anassilaos e dalla stessa Biblioteca ispirati alla “percezione del tempo tra antico moderno e contemporaneità”. Giovedì 9 ottobre alle ore 17 la dottoressa Rossella. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: percezione - tempo
Consumi: ricerca, per 3 italiani su 4 la percezione del piacere cambia col tempo, ricercano l'autentico
"La percezione del tempo": incontro conclusivo alla biblioteca de Nava
La percezione del tempo tra antico e moderno : gli incontri Anassilaos di ottobre
#VoceEDelizia 6/10 “Non esiste il tempo assoluto. Non è una realtà, un fluire universale, indipendente dai sistemi di riferimento. Il tempo è percezione. E anche volontà.” Melania G. Mazzucco Art Hope Gangloff - X Vai su X
#holetto Il tempo di tornare a casa di Matteo Bussola In realtà ho ascoltato questo #libro: l’ho “letto” con le orecchie, non con le mani che sfogliano #pagine. Questo dettaglio credo che abbia cambiato la percezione di questa #lettura: la voce narrante dell’aut - facebook.com Vai su Facebook
Reggio Calabria, gli incontri di ottobre dell’Associazione Culturale Anassilaos - L’Associazione Culturale Anassilaos di Reggio Calabria organizza un nuovo calendario di incontri, per il mese di ottobre, per il ciclo “La percezione del tempo tra antico, moderno e contemporaneità“. strettoweb.com scrive
Il Potere della Mente: Rallentare il Tempo con la Coscienza - Scopri le Esperienze di Dilatazione Temporale (TEE) studiate dallo psicologo Steve Taylor. Scrive veb.it