pera e quelle battute ai due democristiani

LUCCA In gran forma, vestito di un completo blu, c’era pure l’ex presidente del Senato e attuale parlamentare di Fratelli d’Italia Marcello Pera a presentare i suoi saluti al ministro dell’Università e della Ricerca Bernini che nella giornata di ieri ha fatto visita al Conservatorio Boccherini. Salutato da tutti i presenti, ha declinato gli inviti a rilasciare dichiarazioni, limitandosi a ribadire come Giorgia Meloni sia veramente una leader e una personalità politica di primo spessore in cui continua a confidare completamente. "Basta guardare la sua scrivania del suo studio – ha spiegato – piena zeppa di documenti, perché non lascia nulla al caso: è una persona che è cresciuta a pane e politica e che ha davvero grandi qualità". 🔗 Leggi su Lanazione.it

