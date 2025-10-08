Per una pubblica amministrazione moderna puntare su capacità e sviluppo dei dipendenti

Veronasera.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'aula magna del dipartimento di scienze giuridiche dell'università di Verona ha ospitato il convegno “La riforma del mercato del lavoro della PA”, promosso dal dipartimento della funzione pubblica in collaborazione con le principali università italiane. Tra i relatori, il ministro per la. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pubblica - amministrazione

Pubblica amministrazione del futuro, Zangrillo punta su talenti e semplificazione per rinnovare: “Meno burocrazia, più efficienza”

Giovani e Pubblica Amministrazione. Tra sogni di stabilità, timori di carriera bloccata e stipendi fermi, ecco cosa pensano davvero i nuovi candidati al posto fisso. Le parole di Naddeo (Aran)

Sicurezza digitale nella Pubblica Amministrazione: 12 comportamenti chiave per i dipendenti per non diventare il “punto debole” contro i cyberattacchi. Ecco tutte le novità del vademecum nazionale

Il Ministro Zangrillo ai giovani: “La Pubblica Amministrazione punta su merito e innovazione” - Il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo ha illustrato la strategia governativa per rinnovare il comparto pubblico durante la settima edizione di "The Young Hope", evento svoltosi a ... Da orizzontescuola.it

Comune di Napoli: accordo con IBM per accelerare sulla trasformazione digitale - Con questa iniziativa, Napoli si candida a diventare un modello di innovazione nella pubblica amministrazione, puntando su interoperabilità, sicurezza e servizi digitali di nuova generazione. Da impresacity.it

Cerca Video su questo argomento: Pubblica Amministrazione Moderna Puntare