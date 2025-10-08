Per una pubblica amministrazione moderna puntare su capacità e sviluppo dei dipendenti
L'aula magna del dipartimento di scienze giuridiche dell'università di Verona ha ospitato il convegno “La riforma del mercato del lavoro della PA”, promosso dal dipartimento della funzione pubblica in collaborazione con le principali università italiane. Tra i relatori, il ministro per la. 🔗 Leggi su Veronasera.it
In questa notizia si parla di: pubblica - amministrazione
Pubblica amministrazione del futuro, Zangrillo punta su talenti e semplificazione per rinnovare: “Meno burocrazia, più efficienza”
Giovani e Pubblica Amministrazione. Tra sogni di stabilità, timori di carriera bloccata e stipendi fermi, ecco cosa pensano davvero i nuovi candidati al posto fisso. Le parole di Naddeo (Aran)
Sicurezza digitale nella Pubblica Amministrazione: 12 comportamenti chiave per i dipendenti per non diventare il “punto debole” contro i cyberattacchi. Ecco tutte le novità del vademecum nazionale
La Pubblica amministrazione sta cambiando velocemente e Regione Friuli Venezia Giulia è impegnata ad innovare i processi per rendere gli enti locali attrattivi anche per le nuove generazioni. ? Come? Con strumenti innovativi e misure contrattuali capa - facebook.com Vai su Facebook
“La Pubblica amministrazione cambia velocemente: dobbiamo anticipare il futuro, innovare i processi e rendere gli enti locali attrattivi per le nuove generazioni”. Così oggi @Pier_Roberti al III Premio Nuova PA all’Università di Udine. https://tinyurl.com/5hcey - X Vai su X
Il Ministro Zangrillo ai giovani: “La Pubblica Amministrazione punta su merito e innovazione” - Il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo ha illustrato la strategia governativa per rinnovare il comparto pubblico durante la settima edizione di "The Young Hope", evento svoltosi a ... Da orizzontescuola.it
Comune di Napoli: accordo con IBM per accelerare sulla trasformazione digitale - Con questa iniziativa, Napoli si candida a diventare un modello di innovazione nella pubblica amministrazione, puntando su interoperabilità, sicurezza e servizi digitali di nuova generazione. Da impresacity.it