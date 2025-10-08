Per me sei sempre tu la sola | il tenero video di Anna Tatangelo e il figlio Andrea D' Alessio

Today.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di ieri, 7 ottobre, Andrea D'Alessio (figlio di Gigi e Anna Tatangelo) ha pubblicato su TikTok un tenero video con la mamma, superando le 300.000 visualizzazioni in meno di 24 ore.Il video di Andrea D'Alessio e mamma Anna TatangeloNel filmato in questione, Andrea e Anna cantano in. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sola - tenero

La Promessa, trama 16 novembre, Ignacio tenero con Petra: 'Non sei più sola' - Petra si sfogherà con Ayala che la consolerà nella sua sofferenza per Feliciano nella puntata de La Promessa in onda sabato 16 novembre. Scrive it.blastingnews.com

A Giffoni 'Tu non sei sola', sport contro la violenza di genere - La violenza di genere lascia nelle donne, nelle ragazze, nelle bambine ferite gravissime, a volte inguaribili, danni fisici e psicologici. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Sei Tu Sola Tenero