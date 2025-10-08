Per le città la sfida non è espandersi ma rigenerarsi Tarasconi interviene al Maxxi di Roma
“La città attrattiva: il ruolo della pianificazione urbana” è il titolo del convegno al Maxxi di Roma al quale il sindaco di Piacenza Katia Tarasconi è stato invitato a partecipare come relatrice all’interno della tre giorni nazionale “Città nel futuro 2030-2050” promossa da Ance (Associazione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: citt - sfida
Premio “Città dello spelling”, in finale sfida tra Otranto e Domodossola? ? @amichiel8? @lercio.it #lercio #Roma #Rome #Italy #Italia #scuolaromit #Romit #Dajeromit #laGrandeBellezza #thegreatbeauty #italianoL2 #italiano #italian #studyinrome #studioitali - facebook.com Vai su Facebook