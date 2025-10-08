Per la Giornata delle Famiglie al Museo laboratori e letture a Palazzo Romagnoli

Domenica 12 ottobre i Musei Civici di Forlì aderiscono alla Giornata delle Famiglie al Museo, l'iniziativa nazionale che ogni anno trasforma i musei in spazi ricchi di voci e colori in cui tutta la famiglia si ritrova assieme al museo per apprezzare opere d'arte, per scoprire il territorio in cui.

L'edizione 2025 porta i visitatori a scoprire 16 luoghi d’eccellenza. In programma passeggiate, escursioni, laboratori artistici e attività per famiglie. Una giornata per guardarsi intorno davvero

FAMU 2025: il Museo del Genoa apre le porte alle famiglie! Domenica 12 ottobre il Museo del Genoa partecipa alla Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo con un'attività speciale dedicata ai più piccoli, organizzata in collaborazione con Lilliput!

Giornata Nazionale delle famiglie al Museo… al Museo Archeologico del Chianti - Domenica 12 ottobre il Museo Archeologico del Chianti di Castellina in Chianti aderisce alla Giornata Nazionale delle famiglie al Domenica 12 ottobre alle 16 laboratorio di scri

La giornata delle Famiglie al Museo. Pinacoteca Civica a Reggio Calabria - La Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo è un'occasione per avvicinare i bambini e le loro famiglie al mondo dei musei, dell'arte e della cultura