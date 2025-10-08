Per la gioia dei bambini arriva a Napoli la fatina del sole Lucilla

Arriva a Napoli Lucilla la fatina del sole, nuova beniamina dei bambini. 87.000 follower su Instagram dove tanti genitori le inviano messaggi per ringraziarla per come intrattiene i loro piccini, oltre un miliardo di visualizzazioni su YouTube, Lucilla arriverà il 19 ottobre al PalaPartenope con. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

