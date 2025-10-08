Per la gioia dei bambini arriva a Napoli la fatina del sole Lucilla
Arriva a Napoli Lucilla la fatina del sole, nuova beniamina dei bambini. 87.000 follower su Instagram dove tanti genitori le inviano messaggi per ringraziarla per come intrattiene i loro piccini, oltre un miliardo di visualizzazioni su YouTube, Lucilla arriverà il 19 ottobre al PalaPartenope con. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: gioia - bambini
Gioia Tauro, Chiave di Volta promuove una rete per l'accoglienza dei bambini di Gaza
Gioia Tauro, Chiave di Volta promuove una rete per l'accoglienza dei bambini di Gaza
La casa delle bambole di Gabby – Il Film, recensione: dalla serie tv al cinema, per la gioia dei bambini
CERIMONIA DI INIZIO ANNO SCOLASTICO ALLA SCUOLA "SAN GIUSEPPE": UNA GRANDE GIOIA CONDIVISA COI NOSTRI BAMBINI. - Nei giorni scorsi si è tenuta la cerimonia di inizio anno scolastico alla Scuola dell'infanzia parrocchiale "San Giuseppe". - facebook.com Vai su Facebook
Da Gaza due bambini al Santobono di Napoli per essere curati - Due bambini, provenienti dalla Striscia di Gaza, sono arrivati nella notte a Napoli per essere curati presso l'Ospedale pediatrico Santobono Pausilpon. ansa.it scrive